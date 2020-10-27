Карантин у Чернівцях: роботу кафе та ресторанів обмежили до 18:00
Чернівці, Новодністровськ та ще три райони Буковини перебувають у червоній зоні карантину. У цих населених пунктах прийняли рішення обмежити роботу кафе та ресторанів до 18:00.
Відповідне рішення стосується Кіцманського, Хотинського, Кельменецького районів, а також Чернівців та Новодністровська. Його прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє 24 канал.
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Нові провила почали діяти сьогодні, 27 жовтня. Тепер ресторани, кафе та їдальні можуть працювати лише з 8:00 до 18:00.
При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно,
– зауважили в ОДА.
Коронавірус у районах Чернівецької області 27 жовтня
За минулу добу на Буковині зареєстрували 389 нових випадків зараження коронавірусом Найбільше з них у Чернівцях.
Ситуація у районах наступна:
- Чернівці – 264 нових хворих;
- Сторожинецький район – 38 нових пацієнтів;
- Сокирянський район – 19 нових підтверджених випадків
- Новоселицький район – 17;
- Глибоцький район – 16;
- Вижницький район – 8;
- Герцаївський район – 8;
- Кіцманський район – 7;
- Хотинський район – 7;
- Путильський район – 3;
- Заставнівський район – 2.
Натомість від початку пандемії на Буковині виявили 20 117 хворих на коронавірусну інфекцію, 10 099 з яких вже одужали. Натомість 446 пацієнтів померли.
Ситуація у лікарнях
Починаючи з 25 лютого, у медичних установах Буковини лікувалось 8 214 людей. Станом на 27 жовтня у лікарнях перебуває 914 хворих, 116 з яких госпіталізували за минулу добу.
90 пацієнтів перебувають у важкому стані, з них 65 у реанімаціях. До апарату ШВЛ під'єднано 2 людини. Ще 214 пацієнтів перебувають на кисневій терапії.