Чернівці, Новодністровськ та ще три райони Буковини перебувають у червоній зоні карантину. У цих населених пунктах прийняли рішення обмежити роботу кафе та ресторанів до 18:00.

Відповідне рішення стосується Кіцманського, Хотинського, Кельменецького районів, а також Чернівців та Новодністровська. Його прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє 24 канал.

До теми В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список

Нові провила почали діяти сьогодні, 27 жовтня. Тепер ресторани, кафе та їдальні можуть працювати лише з 8:00 до 18:00.

При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно,

– зауважили в ОДА.

Коронавірус у районах Чернівецької області 27 жовтня

За минулу добу на Буковині зареєстрували 389 нових випадків зараження коронавірусом Найбільше з них у Чернівцях.

Ситуація у районах наступна:

Чернівці – 264 нових хворих;

Сторожинецький район – 38 нових пацієнтів;

Сокирянський район – 19 нових підтверджених випадків

Новоселицький район – 17;

Глибоцький район – 16;

Вижницький район – 8;

Герцаївський район – 8;

Кіцманський район – 7;

Хотинський район – 7;

Путильський район – 3;

Заставнівський район – 2.

Натомість від початку пандемії на Буковині виявили 20 117 хворих на коронавірусну інфекцію, 10 099 з яких вже одужали. Натомість 446 пацієнтів померли.

Ситуація у лікарнях

Починаючи з 25 лютого, у медичних установах Буковини лікувалось 8 214 людей. Станом на 27 жовтня у лікарнях перебуває 914 хворих, 116 з яких госпіталізували за минулу добу.

90 пацієнтів перебувають у важкому стані, з них 65 у реанімаціях. До апарату ШВЛ під'єднано 2 людини. Ще 214 пацієнтів перебувають на кисневій терапії.