Черновцы, Новоднестровск и еще три района Буковины находятся в красной зоне карантина. В этих населенных пунктах приняли решение ограничить работу кафе и ресторанов до 18:00.

Соответствующее решение касается Кицманского, Хотинского, Кельменецкого районов, а также Черновцов и Новоднестровска. Его приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает 24 канал.

К теме В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы попали в красный список

Новые провила начали действовать сегодня, 27 октября. Теперь рестораны, кафе и столовые могут работать только с 8:00 до 18:00.

При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно,

– заметили в ОГА.

Коронавирус в районах Черновицкой области 27 октября

За минувшие сутки на Буковине зарегистрировали 389 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего из них в Черновцах.

Ситуация в районах следующая:

Черновцы – 264 новых больных;

Сторожинецкий район – 38 новых пациентов;

Сокирянский район – 19 новых подтвержденных случаев

Новоселицкий район – 17;

Глибоцкий район – 16;

Вижницкий район – 8;

Герцаевский район – 8;

Кицманский район – 7;

Хотинский район – 7;

Путильский район – 3;

Заставновский район – 2.

Зато с начала пандемии на Буковине обнаружили 20 117 больных коронавирусной инфекцией, 10 099 из которых уже выздоровели. 446 пациентов умерли.

Ситуация в больницах

Начиная с 25 февраля, в медицинских учреждениях Буковины лечилось 8 214 человек. По состоянию на 27 октября в больницах находится 914 больных, 116 из которых госпитализировали за минувшие сутки.

90 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 65 в реанимациях. К аппарату ИВЛ подсоединено 2 человека. Еще 214 пациентов находятся на кислородной терапии.