Карантин в Черновцах: работу кафе и ресторанов ограничили до 18:00
Черновцы, Новоднестровск и еще три района Буковины находятся в красной зоне карантина. В этих населенных пунктах приняли решение ограничить работу кафе и ресторанов до 18:00.
Соответствующее решение касается Кицманского, Хотинского, Кельменецкого районов, а также Черновцов и Новоднестровска. Его приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает 24 канал.
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Новые провила начали действовать сегодня, 27 октября. Теперь рестораны, кафе и столовые могут работать только с 8:00 до 18:00.
При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно,
– заметили в ОГА.
Коронавирус в районах Черновицкой области 27 октября
За минувшие сутки на Буковине зарегистрировали 389 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего из них в Черновцах.
Ситуация в районах следующая:
- Черновцы – 264 новых больных;
- Сторожинецкий район – 38 новых пациентов;
- Сокирянский район – 19 новых подтвержденных случаев
- Новоселицкий район – 17;
- Глибоцкий район – 16;
- Вижницкий район – 8;
- Герцаевский район – 8;
- Кицманский район – 7;
- Хотинский район – 7;
- Путильский район – 3;
- Заставновский район – 2.
Зато с начала пандемии на Буковине обнаружили 20 117 больных коронавирусной инфекцией, 10 099 из которых уже выздоровели. 446 пациентов умерли.
Ситуация в больницах
Начиная с 25 февраля, в медицинских учреждениях Буковины лечилось 8 214 человек. По состоянию на 27 октября в больницах находится 914 больных, 116 из которых госпитализировали за минувшие сутки.
90 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 65 в реанимациях. К аппарату ИВЛ подсоединено 2 человека. Еще 214 пациентов находятся на кислородной терапии.