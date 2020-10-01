За попередню добу в Ізраїлі підтвердили 8 568 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

У даних, опублікованих на Worldometers, йдеться, що загалом з початку пандемії в Ізраїлі підтвердили коронавірус у 245 494 осіб.

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174 тисячі осіб одужали, однак 1 569 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Через поширення коронавірусу в Ізраїлі тотальний карантин продовжили до 14 жовтня, тобто на три дні довше, ніж планувалося. Це рішення ухвалили 30 вересня під час телефонного голосування члени кабінету з боротьби з COVID-19.

За минулу добу проведено 68128 тестів, що стало рекордною кількістю з початку пандемії. Приблизно в 13% випадків при тестуванні був виявлений коронавірус. Відомо, що понад 78% заражених у віці до 50 років. Середній вік померлих складає 80 років.

Що відомо про карантин в Ізраїлі