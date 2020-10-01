В Ізраїлі за добу виявили близько 9 тисяч хворих на COVID-19: у країні продовжили карантин
За попередню добу в Ізраїлі підтвердили 8 568 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
У даних, опублікованих на Worldometers, йдеться, що загалом з початку пандемії в Ізраїлі підтвердили коронавірус у 245 494 осіб.
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174 тисячі осіб одужали, однак 1 569 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
Через поширення коронавірусу в Ізраїлі тотальний карантин продовжили до 14 жовтня, тобто на три дні довше, ніж планувалося. Це рішення ухвалили 30 вересня під час телефонного голосування члени кабінету з боротьби з COVID-19.
За минулу добу проведено 68128 тестів, що стало рекордною кількістю з початку пандемії. Приблизно в 13% випадків при тестуванні був виявлений коронавірус. Відомо, що понад 78% заражених у віці до 50 років. Середній вік померлих складає 80 років.
Що відомо про карантин в Ізраїлі
- З 25 вересня до 11 жовтня Ізраїль починає жити в умовах герметичного карантину. В країні припинять роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.
- Зокрема уряд прийняв рішення закрити ринки та синагоги. Людям заборонено відходити від місця проживання далі, ніж на один кілометр. Молитви і демонстрації дозволені лише на відкритому повітрі – групами не більше, ніж 20 людей.
- Наразі в Ізраїлі ще працюють громадський транспорт та залізниця. Але міжміські переїзди в автобусах також зупинили.