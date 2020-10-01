За минувшие сутки в Израиле подтвердили 8 568 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В данных, опубликованных на Worldometers, говорится, что в целом с начала пандемии в Израиле подтвердили коронавирус в 245 494 человек.

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174 тысячи человек выздоровели, однако 1 569 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Из-за распространения коронавируса в Израиле тотальный карантин продлили до 14 октября, то есть на три дня дольше, чем планировалось. Это решение было принято 30 сентября во время телефонного голосования членами кабинета по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки проведено 68 128 тестов, что стало рекордным количеством с начала пандемии. Примерно в 13% случаев при тестировании был обнаружен коронавирус. Известно, что более 78% зараженных в возрасте до 50 лет. Средний возраст умерших составляет 80 лет.

Что известно о карантине в Израиле