В Израиле за сутки обнаружили около 9 тысяч больных COVID-19: в стране продлили карантин
За минувшие сутки в Израиле подтвердили 8 568 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
В данных, опубликованных на Worldometers, говорится, что в целом с начала пандемии в Израиле подтвердили коронавирус в 245 494 человек.
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174 тысячи человек выздоровели, однако 1 569 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Из-за распространения коронавируса в Израиле тотальный карантин продлили до 14 октября, то есть на три дня дольше, чем планировалось. Это решение было принято 30 сентября во время телефонного голосования членами кабинета по борьбе с COVID-19.
За минувшие сутки проведено 68 128 тестов, что стало рекордным количеством с начала пандемии. Примерно в 13% случаев при тестировании был обнаружен коронавирус. Известно, что более 78% зараженных в возрасте до 50 лет. Средний возраст умерших составляет 80 лет.
Что известно о карантине в Израиле
- С 25 сентября до 11 октября Израиль начинает жить в условиях герметичного карантина. В стране прекратят работу государственного и частного сектора, за исключением объектов критической инфраструктуры.
- В частности, правительство приняло решение закрыть рынки и синагоги. Людям запрещено отходить от места проживания дальше, чем на один километр. Молитвы и демонстрации разрешены только на открытом воздухе – группами не более 20 человек.
- Сейчас в Израиле еще работает общественный транспорт и железная дорога. Но междугородные переезды в автобусах также остановили.