Вчені в Ізраїлі створили новий тест на коронавірусну інфекцію, який дозволяє з точністю понад 96% визначити наявність COVID-19 протягом 40 секунд.

Про це пише видання The Times of Israel.

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Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд, а з повітрям, яке видихається, через хвилину.

Як проходить тестування?

Пацієнт для тестування повинен прополоскати рот фізіологічним розчином і сплюнути в флакон. Цей зразок досліджується на пристрої, схожому на спектрометр.

Зразок освітлюється світлом спеціального спектрального складу, після чого аналізується реакція.

Елі Шварц з Центру географічної медицини і тропічних хвороб Медичного центру Sheba, який очолює дослідження, сказав, що такий метод легше використовувати, ніж брати мазки для ПЛР для виявлення COVID-19.

У ході первинного клінічного випробування за участю сотень пацієнтів новий пристрій виявило ознаки коронавірусної інфекції в організмі з імовірністю 95%.

Такий тест буде коштувати не більше 25 центів, а сам пристрій – до 200 доларів.