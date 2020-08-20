Ученые в Израиле создали новый тест на коронавирусную инфекцию, который позволяет с точностью более 96% определить наличие COVID-19 в течение 40 секунд.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

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Тест, который проводится с образцами слюны, дает результат через 40 секунд, а с выдыхаемым воздухом – через минуту.

Как проходит тестирование?

Пациент для тестирования должен прополоскать рот физиологическим раствором и сплюнуть в флакон. Этот образец исследуется на устройстве, похожем на спектрометр.

Образец освещается светом специального спектрального состава, после чего анализируется реакция.

Эли Шварц из Центра географической медицины и тропических болезней Медицинского центра Sheba, возглавляющий исследования, сказал, что такой метод легче использовать, чем брать мазки для ПЦР для выявления COVID-19.

В ходе первичного клинического испытания с участием сотен пациентов новое устройство обнаружило признаки коронавирусной инфекции в организме с вероятностью 95%.

Такой тест будет стоить не более 25 центов, а само устройство – до 200 долларов.