Через складну ситуацію з COVID-19, у лікарнях Івано-Франківська для пацієнтів з коронавірусом розгорнули додаткові ліжка.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті створили 80 додаткових місць для хворих на коронавірус, пише ТСН.

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50 місць розташовані у Центральній міській клінічній лікарні, а інші 30 – у Міській клінічній лікарні №1.

Марцінків повідомив, що станом на сьогодні у двох закладах лікуються 369 хворих на коронавірус.

Зокрема, 243 пацієнти перебувають у центральній лікарні. З них десять у реанімації, четверо – на кисневих апаратах та один під'єднаний до апарату ШВЛ.

Натомість у лікарні №1 лікуються 126 інфікованих. З них семеро перебувають у реанімації, а двоє дихають киснем. Втім, під'єднаних до апаратів ШВЛ немає.

Станом на 17 серпня, в Івано-Франківській області зареєстрували 6 320 випадків зараження коронавірусом. Натомість 2 510 пацієнтів вже одужали, але, на жаль, 165 інфікованих не змогли подолати хворобу.

Зазначимо, що Івано-Франківськ занесений до помаранчевої зони карантину.



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