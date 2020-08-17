Из-за сложной ситуации с COVID-19, в больницах Ивано-Франковска для пациентов с коронавирусом развернули дополнительные кровати.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе создали 80 дополнительных мест для больных коронавирусом, пишет ТСН.

К теме Новый COVID-рекорд "помог": Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц

50 мест расположены в Центральной городской клинической больнице, а остальные 30 – в Городской клинической больнице №1.

Марцинкив сообщил, что по состоянию на сегодня в двух заведениях лечатся 369 больных коронавирусом.

В частности, 243 пациента находятся в центральной больнице. Из них десять в реанимации, четверо – на кислородных аппаратах и один подсоединен к аппарату ИВЛ.

При этом в больнице №1 лечатся 126 инфицированных. Из них семеро находятся в реанимации, а двое дышат кислородом. Впрочем, подключенных к аппаратам ИВЛ нет.

По состоянию на 17 августа, в Ивано-Франковской области зарегистрировали 6 320 случаев заражения коронавирусом. 2 510 пациентов уже выздоровели, но, к сожалению, 165 инфицированных не смогли преодолеть болезнь.

Отметим, что Ивано-Франковск занесен в оранжевую зону карантина.



Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / инфографика Минздрава