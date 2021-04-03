Іран заявив про початок четвертої хвилі COVID-19

В Ірані повідомили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Мовиться про 2 провінції країни.

Нова хвиля захворюваності на COVID-19 почалася після іранського нового року. Його відсвяткували 2 тижні тому.

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Під загрозою 7 регіонів

За інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, ще 7 регіонів, зокрема і Тегеран, наразі перебувають на межі.

Ми можемо зіткнутися з цією хвилею і в інших провінціях. Тож нам слід бути обережними,

– заявив президент Ірану Хасан Роухані.

Відновлення випадків інфікування, за словами представників охорони здоров'я, сталось через 2 тижні після Новруза – іранського нового року 20 березня.

Зазвичай після свята є довгі канікули, під час яких іранці традиційно подорожують, переважно до провінцій на північ біля Каспійського моря, а також – відвідують родину та друзів.

У країні не заборонили транспорт

Офіційно дозволено відвідувати сотні міст всією країною, що не класифікували як "червоні" чи "помаранчеві" за кольоровою шкалою, яка позначає стан ситуації. Наразі 47 міст вважають "червоними", 126 – "помаранчевими", 247 – "жовтими", 14 – "синіми".

За даними міністерства охорони здоров'я, під час Новруза подорожували щонайменше 15 тисяч людей, які знали, що хворі на COVID-19.

Громадський транспорт також не заборонили. А штрафи, які встановили для стримування дорожнього руху на приватному транспорті до заборонених міст, не є великими.

Що відомо про коронавірус в Ірані