В Иране сообщили о начале четвертой волны коронавируса. Речь идет о 2 провинциях страны.

Новая волна заболеваемости COVID-19 началась после иранского нового года. Его отпраздновали 2 недели назад.

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Под угрозой 7 регионов

По информации Министерства здравоохранения страны, еще 7 регионов, в том числе и Тегеран, сейчас находятся на грани.

Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам следует быть осторожными,

– заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Восстановление случаев инфицирования, по словам представителей здравоохранения, произошло через 2 недели после Новруза – иранского нового года 20 марта.

Обычно после праздника длинные каникулы, во время которых иранцы традиционно путешествуют, преимущественно в провинции на север к Каспийскому морю, а также – посещают семью и друзей.

В стране не запретили транспорт

Официально разрешено посещать сотни городов по всей стране, что не классифицировали как "красные" или "оранжевые" по цветовой шкале, которая обозначает состояние ситуации. Сейчас 47 городов считают "красными", 126 – "оранжевыми", 247 – "желтыми", 14 – "синими".

Отметим! По данным Министерства здравоохранения, во время Новруза путешествовали по меньшей мере 15 тысяч человек, которые знали, что больны COVID-19.

Общественный транспорт также не запретили. А штрафы, которые установили для сдерживания дорожного движения на частном транспорте в запрещенные города, не являются большими.

Что известно о коронавирусе в Иране