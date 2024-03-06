Перевірка ВЛК у Києві: Ляшко пояснив, чому вдалися до таких заходів

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко висловив стурбованість щодо роботи військово-медичних комісій в столиці України, і обіцяє здійснити необхідні управлінські кроки для розв'язання цієї проблеми.

Очільник МОЗ висловив цю позицію в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал. За його словами київські ВЛК порушують терміни закриття медичних записів.

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Порушення термінів

Віктор Ляшко “Коли людина приходить на медичний огляд для проходження ВЛК, в електронній системі охорони здоров'я відкривається медичний запис, який повинен бути закритий протягом 4 днів. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий вже маємо 92%. Водночас є регіони, які вибиваються із загальної статистики. Київ – це типовий приклад”.

Ляшко розповів, що однією з основних проблем в Києві є факт, що медичні працівники ВЛК все ще працюють в центрах комплектування. Тому людей направляють на проведення аналізів або інструментальних досліджень в інші медичні заклади. Але має бути конкретний медзаклад, де будуть проводитися всі необхідні дослідження.

Відсутність електронних черг

Міністр підкреслив, що іншою проблемою є відсутність окремих черг та електронних черг.

"Ми бачимо, що комісії можуть працювати, наприклад, до 14:00, а потім з якоїсь причини закриваються і не проводять медогляди. Це порушення норм, які ми встановили", – наголошує Ляшко.

Контроль роботи ВЛК

На цей час, як заявляє Ляшко, Міністерство охорони здоров'я зосереджується на організаційних питаннях, які можна вирішити швидко та забезпечити чіткий процес проведення медогляду. Пізніше будуть детально вивчатися всі скарги, що надходили на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ стосовно якості проведення медоглядів.

Ми маємо можливість і компетенцію перевірити ситуацію в кожній комісії. Після цього будуть прийняті управлінські рішення,

– зазначив Ляшко.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я вже запланувало необхідні заходи та забезпечило фінансування для ефективного проведення ВЛК для військовозобов'язаних. За словами Ляшка, питання зараз до менеджерів на місцях і власників лікарень.