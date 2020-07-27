Активація імунної системи може посилити деякі шкідливі наслідки алкоголю, наприклад, залежність.

Вчені помітили, що алкоголь може збільшувати здатність викликати звикання, змінюючи геометрію мозку, зокрема сірої речовини, пише Eurekalert.

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Алкоголь як шкідлива речовина викликає активацію захисних клітин, що призводить до зміни їхніх біохімічних характеристик і форми від розгалуженої до більш округлої або амебоїдної форми.

Ця зміна в формі змінює геометрію позаклітинного простору, забезпечуючи більшу дифузію речовин, яка була б обмежена за відсутності алкоголю. Одним з цих речовин є дофамін, нейротрансмітер, який особливо важливий в процесах винагороди й залежності.

Залежність та імунна система

Збільшення концентрації й діапазону дифузії нейротрансмітерів, таких як дофамін, глутамат або нейропептиди, може перетворити слабкі корисні властивості алкоголю в потужні чинники в формуванні навичок вживання алкоголю, які в кінцевому підсумку призводять до залежності. Розуміння цих змін може допомогти в розробці більш ефективних методів лікування.

Це трансляційне дослідження показує, що в сірій тканині мозку людей і щурів, які регулярно п'ють, висока дифузність. Ці зміни з'являються незабаром після початку вживання алкоголю у щурів, зберігаються при ранньому утриманні як у гризунів, так і у людей і пов'язані з сильним зниженням позаклітинних просторових бар'єрів.