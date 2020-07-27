Активация иммунной системы может усугубить некоторые вредные последствия алкоголя, например, зависимость.

Ученые заметили, что алкоголь может увеличивать способность вызывать привыкание, изменяя геометрию мозга, в частности серого вещества, пишет Eurekalert.

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Алкоголь как вредное вещество вызывает активацию защитных клеток, что приводит к изменению их биохимических характеристик и формы от разветвленной к более округлой или амебоидной форме.

Это изменение в форме изменяет геометрию внеклеточного пространства, обеспечивая большую диффузию веществ, которая была бы ограничена при отсутствии алкоголя. Одним из этих веществ является дофамин, нейротрансмиттер, который особенно важен в процессах вознаграждения и зависимости.

Зависимость и иммунная система

Увеличение концентрации и диапазона диффузии нейротрансмиттеров, таких как дофамин, глутамат или нейропептиды, может превратить слабые полезные свойства алкоголя в мощные факторы в формировании навыков употребления алкоголя, которые в конечном итоге приводят к зависимости. Понимание этих изменений может помочь в разработке более эффективных методов лечения.

Это трансляционное исследование показывает, что в серой ткани мозга людей и крыс, которые регулярно пьют, высокая диффузность. Эти изменения появляются вскоре после начала употребления алкоголя у крыс, сохраняются при раннем содержании как у грызунов, так и у людей и связаны со сильным снижением внеклеточных пространственных барьеров.