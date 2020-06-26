Хвороба Лайма, також відома під назвою бореліоз, переносниками інфекції є кліщі, які є найактивнішими влітку. Хвороба вражає нервову систему людини, опорно-руховий апарат, серце і шкіру.

Сезон нападів кліщів починається в квітні і закінчується в жовтні. Вони є найбільш активними на початку літа, пік чисельності припадає на травень-червень. Що таке хвороба Лайма, як її розпізнати та лікувати – далі у матеріалі Здоров'я 24.

Читайте також: Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем

Чим небезпечна хвороба Лайма (бореліоз)?

Кліщів менше на природі в сонячну спекотну погоду та більше – в прохолодну та похмуру. Окрім цього, мізерні комахи можуть потрапити у вашу оселю навіть разом з букетом квітів чи домашніми улюбленцями.

Хворобу Лайма спричинюють борелії, яких переносять виключно кліщі. Зараження відбувається, коли комаха впорскує слину в ранку. Щороку в Україні фіксують до 1500 випадків зараження на бореліоз.

Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.

Переважно, місце укусу сильно напухає, з’являється червона пляма, може відбутись параліч лицьового нерва.

Несвоєчасне звернення до медиків може обернутись "букетом" серйозних хронічних захворювань – від болю у суглобах і проблем з нервовою та серцево-судинною системами до неврологічних розладів. Бореліоз може призвести навіть до інвалідності.

Хвороба Лайма лікується антибіотиками, курс триває від 2 тижнів до 1 місяця, і це за умови, що у вас рання стадія.



Хворобу Лайма розповсюджують кліщі / 24 канал

Як діяти при укусі кліща

Як розповіла лікар-інфекціоніст Тетяна Поліщук, кожен другий кліщ заражений бореліозом і тому після кожного укусу призначається антибіотикотерапія.

Видаляти кліща медики рекомендують за допомогою медичного пінцету чи нитки.

Зараз основний метод видалення за допомогою нитки. Ми з вами

Видалення кліща ниткою: робимо петлю, закидаємо її на хоботок кліща, затягуємо, і цією ж петлею робимо рух до верху, витягуючи цього кліща. В жодному разі не можна різко відривати.

Видалення кліща спеціальним пінцетом: стискаючи його краї, накладаємо пінцет в районі хоботка кліща і поступовими рухами перпендикулярно до гори, повертаючи в одну, то в іншу сторони, потихеньку витягаємо кліща.



Видалення кліща медичним пінцетом / Фото: slk.kh.ua

Ніколи видалення кліща ми не маємо проводити голими руками, тобто ми завжди маємо себе захистити, чи медичними рукавичками, або за допомогою інших підручних матеріалів, наприклад, тканиною. Якщо ми роздавимо кліща, то у нає також з’явиться ризик інфікуватися,

– наголошує лікар-хірург Віктор Крошка.

Крім того, заливати кліща олією не можна.

"Раніше в народі існувала така думка, що кліща обов'язково потрібно полити олією чи маслом, пояснюючи це тим, що кліщ має задихнутися і потім відпасти. Навіть є такі поради, що можна припікати місця укусу і самого кліща, але воно все залишається у минулому, це неправильно. Мало того, що воно неефективно, та ще й завдає шкоди", – пояснив Крошка.

Не забувайте, що місце укусу необхідно продезинфікувати.

Після вилучення кліща необхідно ретельно вимити руки з милом, щоб інфікована слина кліща не потрапила на дрібні ранки в шкірі, на слизові оболонки очей, носа і губ.

Знятого кліща слід віднести в поліклініку для подальшого дослідження на наявність вірусу.

Тим, хто не пройшов вакцинацію проти кліщового енцефаліту, слід терміново звернутися за медичною допомогою для введення імуноглобуліну.

Хвороба Лайма: симптоми

Перебіг захворювання часто має три стадії, і кожна з них проявляється дуже різними симптомами. Окрім того, стадії можуть перебігати з різним ступенем тяжкості. А іноді інтервали між стадіями захворювання Лайма є довгими і безсимптомними.

Перша стадія захворювання – стадія локальної інфекції, коли патологічний процес розвивається в місці укусу. Проявляються шкірні прояви, зокрема, виникає почервоніння та мігруюча еритема.

Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів): симптоми

набряк і почервоніння в місці укусу

висип на шкірі

підвищення температури тіла

головний біль

біль у суглобах і м’язах

швидка стомлюваність

ломота в тілі

озноб

Читайте також: Як витягнути кліща в домашніх умовах: популярний лайфхак

У 5 – 8% людей на 1 стадії спостерігаються ознаки ураження головного мозку.

нудота і блювота

сильний головний біль

підвищена чутливість шкіри

світлобоязнь

напруга потиличних м’язів





Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу): симптоми

Друга стадія захворювання – стадія дисемінації, коли відбувається поширення збудника хвороби з первинного вогнища по організму людини.. Гематогенна і лімфогенна дисемінація відбувається у лімфатичні вузли, паренхіматозні органи, суглоби, нервову систему, де борелії захоплюються системою мононуклеарних фагоцитів з формуванням метастатичних вогнищ запалення.

пульсуючий головний біль

світлобоязнь

підвищена температура тіла

зниження концентрації уваги

розлади сну

різкі зміни настрою

параліч черепних нервів

периферична радикулопатія

порушення чутливості кінцівок

запаморочення

задишка

тахікардія

біль у грудях

лімфоцитома на місці укусу

Третя стадія розвитку хвороби (через 1,5 – 2 роки): симптоми

Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень. Уражень зазнають переважно суглоби, серце та нервова система, рідше – шкіра. Ця стадія може розвинутися через декілька місяців, а то й років після інфікування.

епілептичні напади

порушення свідомості

деменція

болючі спазми м’язів

розлади пам’яті

синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок

шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу



Симптоми хвороби Лайма / 24 канал

Профілактика

Аби не стати жертвою кліща, варто дотримуватись кількох простих порад:

1. У своєму дворі вдома або на дачі регулярно косіть траву, адже кліщі, як правило, живуть неподалік лісів і полів.

2. Подбайте про одяг на природу чи прогулянку у парку. Варто одягати щось на голову, світлий однотонний одяг з довгими рукавами і довгі штани, які щільно облягають тіло – на світлому легше виявити кліща, а одяг, що облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру.

3. Щодня оглядайте себе, дітей та домашніх улюбленців на предмет кліщів. Огляд варто повторювати кожні 2 години прогулянки та після того, як повернулись додому. Також перевірте усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.

4. На природі для відпочинку краще очистити місце від сухої трави, гілок, хмизу.

5. Використовуйте для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.

Як вберегтися від кліщів під час прогулянки на природі: відео