Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Болезнь Лайма, также известная под названием боррелиоз, переносчиками инфекции являются клещи, которые активнее всего летом. Болезнь поражает нервную систему человека, опорно-двигательный аппарат, сердце и кожу.
Сезон нападений клещей начинается в апреле и заканчивается в октябре. Они являются наиболее активными в начале лета, пик численности приходится на май-июнь. Что такое болезнь Лайма, как ее распознать и лечить – далее в материале Здоровье 24.
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Чем опасна болезнь Лайма (боррелиоз)?
Клещей меньше на природе в солнечную жаркую погоду и больше – в прохладную и пасмурную. Кроме этого, маленькие насекомые могут попасть в ваш дом даже вместе с букетом цветов или домашними любимцами.
Болезнь Лайма вызывают боррелии, которых переносят исключительно клещи. Заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в ранку. Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения боррелиозом.
Начальные симптомы болезни Лайма проявляются в течение 5-11 дней после момента укуса, столько длится инкубационный период. Первые признаки напоминают симптомы гриппа.
Преимущественно, место укуса сильно опухает, появляется красное пятно, может произойти паралич лицевого нерва.
Несвоевременное обращение к медикам может обернуться "букетом" серьезных хронических заболеваний – от боли в суставах и проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами до неврологических расстройств. Боррелиоз может привести даже к инвалидности.
Болезнь Лайма лечится антибиотиками, курс длится от 2 недель до 1 месяца, и это при условии, что у вас ранняя стадия.
Болезнь Лайма распространяют клещи / 24 канал
Как действовать при укусе клеща
Как рассказала врач-инфекционист Татьяна Полищук, каждый второй клещ заражен боррелиозом и поэтому после каждого укуса назначается антибиотикотерапия.
Удалять клеща медики рекомендуют с помощью медицинского пинцета или нитки.
Сейчас основной метод удаления с помощью нити.
Удаление клеща ниткой: делаем петлю, закидываем ее на хоботок клеща, затягиваем, и этой же петлей делаем движение вверх, вытягивая этого клеща. Ни в коем случае нельзя резко отрывать.
Удаление клеща специальным пинцетом: сжимая его края, накладываем пинцет в районе хоботка клеща и постепенными движениями перпендикулярно вверх, поворачивая в одну, то в другую стороны, потихоньку вытаскиваем клеща.
Удаление клеща медицинским пинцетом / Фото: slk.kh.ua
Никогда удаления клеща мы не должны проводить голыми руками, то есть мы всегда должны себя защитить, или медицинскими перчатками, или с помощью других подручных материалов, например, тканью. Если мы раздавим клеща, то у нас также появится риск инфицироваться,
– отмечает врач-хирург Виктор Крошка.
Кроме того, заливать клеща маслом нельзя.
"Раньше в народе существовало такое мнение, что клеща обязательно нужно полить маслом или сливочным маслом, объясняя это тем, что клещ должен задохнуться и затем отпасть. Даже есть такие советы, что можно прижигать места укуса и самого клеща, но оно все остается в прошлом, это неправильно. Мало того, что оно неэффективно, да еще и наносит вред", – пояснил Крошка.
- Не забывайте, что место укуса необходимо продезинфицировать.
- После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, чтобы инфицированная слюна клеща не попала на мелкие ранки в коже, на слизистые оболочки глаз, носа и губ.
- Снятого клеща следует отнести в поликлинику для дальнейшего исследования на наличие вируса.
- Тем, кто не прошел вакцинацию против клещевого энцефалита, следует срочно обратиться за медицинской помощью для введения иммуноглобулина.
Болезнь Лайма: симптомы
Течение заболевания часто имеет три стадии, и каждая из них проявляется очень разными симптомами. Кроме того, стадии могут протекать с различной степенью тяжести. А иногда интервалы между стадиями заболевания Лайма являются длинными и бессимптомными.
Первая стадия заболевания – стадия локальной инфекции, когда патологический процесс развивается в месте укуса. Проявляются кожные проявления, в частности, возникает покраснение и мигрирующая эритема.
Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней): симптомы
- опухлость и покраснение в месте укуса
- высыпание на коже
- повышение температуры тела
- головная боль
- боль в суставах и мышцах
- быстрая утомляемость
- ломота в теле
- озноб
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У 5-8% людей на 1 стадии наблюдаются признаки поражения головного мозга.
- тошнота и рвота
- сильная головная боль
- повышенная чувствительность кожи
- светобоязнь
- напряжение затылочных мышц
Вторая стадия развития болезни (от 1 до 3 месяцев после укуса): симптомы
Вторая стадия заболевания – стадия диссеминации, когда происходит распространение возбудителя болезни из первичного очага по организму человека. Гематогенная и лимфогенная диссеминация происходит в лимфатические узлы, паренхиматозные органы, суставы, нервную систему, где боррелии захватываются системой мононуклеарных фагоцитов с формированием метастатических очагов воспаления.
- пульсирующая головная боль
- светобоязнь
- повышенная температура тела
- снижение концентрации внимания
- расстройства сна
- резкие перемены настроения
- паралич черепных нервов
- периферическая радикулопатия
- нарушения чувствительности конечностей
- головокружения
- одышка
- тахикардия
- боль в груди
- лимфоцитома на месте укуса
Третья стадия развития болезни (через 1,5-2 года): симптомы
Третья стадия заболевания – стадия персистирующей инфекции и аутоиммунных нарушений. Поражению подвергаются преимущественно суставы, сердце и нервная система, реже – кожа. Эта стадия может развиться через несколько месяцев, а то и лет после инфицирования.
- эпилептические припадки
- нарушения сознания
- деменция
- болезненные спазмы мышц
- расстройства памяти
- синюшно-красные пятна, инфильтраты, узелки на коже конечностей
- кожа атрофируется и становится похожей на смятую бумагу
Симптомы болезни Лайма / 24 канал
Профилактика
Чтобы не стать жертвой клеща, стоит придерживаться нескольких простых советов:
1. В своем дворе дома или на даче регулярно косите траву, так как клещи, как правило, живут неподалеку от лесов и полей.
2. Позаботьтесь об одежде на природу или прогулку в парке. Стоит одевать что-то на голову, светлую однотонную одежду с длинными рукавами и длинные брюки, которые плотно облегают тело – на светлом легче обнаружить клеща, а облегающая одежда защитит от проникновения насекомого на кожу.
3. Ежедневно осматривайте себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей. Осмотр следует повторять каждые 2 часа прогулки и после того, как вернулись домой. Также проверьте все вещи, которые принесли с прогулки – сумки, пледы и прочее.
4. На природе для отдыха лучше очистить место от сухой травы, ветвей, хвороста.
5. Используйте для защиты от этих опасных насекомых аэрозоли и кремы, которые отпугивают клещей.
Как уберечься от клещей во время прогулки на природе: видео