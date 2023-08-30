Що відомо про хворобу легіонерів: причини, симптоми та лікування легіонельозу

"Хвороба легіонерів" (відома також як легіонельоз, пітсбурзька пневмонія або лихоманка форту Брегг) не передається від людини до людини. Це захворювання викликає запалення легень і може призвести до тяжкої форми пневмонії.

Для того, щоб людина заразилася, їй потрібно вдихнути збудника – легіонели, які перебувають у водному аерозолі: душ, потік повітря з кондиціонера, фонтани та фонтанчики тощо. Легіонели широко поширені у всьому світі, це частина природної флори багатьох водойм, як природних, так і штучних.

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Перша асоціація зі словом "легіонер" – Стародавній Рим, легіони Юлія Цезаря. Друга – Франція, Іноземний легіон. Ні перше, ні друге із хворобою легіонерів нічого спільного не має.

Назва пов'язана з Американським легіоном, організацією, заснованою в 1919 році і об'єднує американців – учасників різних воєн. Саме на з'їзді цієї громадської організації у 1976 році, який проходив у місті Філадельфія, і вибухнув спалах незрозумілої інфекції. Протягом місяця хвороба забрала життя 34 з 220 хворих делегатів і відразу ж отримала назву "хвороба легіонерів".

Попри те, що легіонели можна виявити в мокроті хворих, випадків передачі інфекції від людини до людини не зареєстровано. Але якщо пригадати, що практично кожен сучасний офіс обладнаний системою кондиціонування повітря, масштаби загрози лякають.

Яку роль в зараженні відіграють кондиціонери

Хвороба легіонерів має різко виражену сезонність – більшість спалахів та окремих випадків захворювання реєструється влітку. Це не в останню чергу пов'язано з інтенсивною роботою кондиціонерів. У системах охолодження накопичується конденсат, літнє сонечко розігріває його до 35 градусів за Цельсієм, і ось вони – найсприятливіші умови для розмноження легіонели.

Однак така проблема виникає в основному там, де існують розгалужені централізовані системи кондиціювання повітря, там де вода відстоюється деякий час і контактує з повітрям, що подається в повітропроводи. Насамперед це готелі та, як не парадоксально, медичні заклади.

Офісні кондиціонери діють за іншим принципом, з них конденсат видаляється відразу (і часто капає прямо на голови перехожих, що проходять під вікнами офісу). До того ж вода в таких системах має дуже низьку температуру, щоб у ній встигли завестися та розмножитися легіонели.

Та й виробники кондиціонерів заворушилися після кількох спалахів хвороби легіонерів, які виникли з вини їхнього обладнання. У сучасні системи очищення та зволоження повітря вбудовуються спеціальні бактерицидні фільтри – від тканинних до ультрафіолетових. Крім того, кондиціонери проходять контроль чистоти повітря, що подається, в тому числі і на вміст всякого роду мікроорганізмів, принаймні, виробники про це регулярно і голосно заявляють.

Симптоми легіонельозу

Інкубаційний період легіонельозу в середньому становить 5 – 7 діб. Найбільш поширена легіонельозна пневмонія, тобто захворювання, що виникає при попаданні збудника в легені людини. Як правило, хвороба розвивається дуже швидко. Починається все з помірного головного болю і нездужання, а потім – в середньому через добу – слідує різке підвищення температури до 40 градусів Цельсія, що супроводжується сильним ознобом.

Найгрізніше ускладнення хвороби легіонерів, яке і призводить до смерті, – дихальна недостатність. Летальність становить від 5 до 30 відсотків і дуже залежить від віку та попереднього стану пацієнта.

Легіонела буквально "звіріє" в умовах зниженого імунітету, тому до групи ризику належать передусім люди середнього та похилого віку. Крім того, сприятливими факторами є куріння та хронічний стрес, що знову ж таки змушує згадати про офісних трудівників.

Лікування легіонельозу

Особливих проблем із лікуванням хвороби легіонерів не виникає, тому що легіонела досить чутлива до деяких антибіотиків. Головне – розпочати лікування своєчасно, поки шкідлива бактерія не завдала великих ушкоджень легені та всьому організму.

Так що основна проблема – розпізнати легіонелу як збудника пневмонії, а ось у цьому може допомогти дослідження вчених, які розшифрували геном бактерії, а також постійна настороженість медиків до важкої пневмонії.