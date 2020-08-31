Кабмін призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. Що відомо про нового очільника НСЗУ та як відбувався конкурс на цю посаду – читайте у матеріалі.

До цього Андрій Віленський очолював департамент договірної роботи НСЗУ. Про те, що його призначили на посаду очільника Національної служби здоров'я, повідомив нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

До теми Чи має Степанов піти: найгучніші скандали одіозного міністра

Що відомо про Андрія Віленського

Андрій Віленський працював у приватній медицині і є кандидатом наук з державного управління. Він очолював посаду головного лікаря мережі приватних клінік "Добробут", а згодом став директором приватної клініки ISIDA. Там він працював разом з колишнім очільником і засновником НСЗУ Олегом Петренком.

Віленський є одним найпопулярніших педіатрів Києва. НСЗУ раніше повідомляли, що він впровадив сучасні стандарти надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, які в окремих напрямках стали еталонними на ринку медичних послуг в Україні.

Скандал про призначення голови НСЗУ в МОЗ

Нагадаємо, що на весні у МОЗ розгорівся скандал, який стосувався призначення на посаду голови НСЗУ. Тоді очільник міністерства Максим Степанов проігнорував чесний конкурс, який пройшов у січні 2020 року. Міністр провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу, після чого відхилив їхні кандидатури.

Після цього, під час засідання Кабміну Степанов вирішив запропонувати на цю посаду свою людину, але через критику громадськості, ЗМІ та деяких політиків вирішив таки провести новий добір. У міністерстві вирішили, що новому конкурсу таки бути.

Як проходив відбір на посаду голови НСЗУ: коротка хронологія

31 травня МОЗ анонсувало проведення добору на посаду голови Національної служби здоров'я, призначене на 2 червня.

З 28 людей, які встигли подали документи для участі, до конкурсу дійшли 17 кандидатів.

ЗМІ, громадськість та благодійні фонди не були допущені як наглядачі до конкурсу на голову НСЗУ. Внаслідок цього нардепи, активісти, співробітники НСЗУ та навіть кандидати на посаду вимагали відкритого доступу до конкурсу.

Степанов відмовився, заявивши, що відеозапис співбесід конкурсу буде опубліковано після їхнього проведення.

На дії чинного міністра охорони здоров'я відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона була переконана в тому, що Степанов планує віддати посаду голови НСЗУ своїй людині.

Натомість 8 червня Степанов оголосив, що визначився з кандидатурою на посаду Національної служби здоров'я України, втім ім'я так і не назвав.

26 червня міністр заявив, що "переможців не виявлено". Степанов не призначив головою служби жодного з учасників конкурсу та додав, що через відсутність переможців згодом оголосить ще один добір на проведення конкурсу.

31 серпня стало відомо, що цю посаду очолив Андрій Віленський.