Андрей Виленский стал главой НСЗУ: что о нем известно
Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. Что известно о новом главе НСЗУ и как проходил конкурс на эту должность – читайте в материале.
До этого Андрей Виленский возглавлял департамент договорной работы НСЗУ. О том, что его назначили на должность главы Национальной службы здоровья, сообщил нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.
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Что известно об Андрее Виленском
Андрей Виленский работал в частной медицине и является кандидатом наук по государственному управлению. Он возглавлял должность главного врача сети частных клиник "Добробут", а впоследствии стал директором частной клиники ISIDA. Там он работал вместе с бывшим главой и основателем НСЗУ Олегом Петренко.
Виленский является одним из самых популярных педиатров Киева. НСЗУ ранее сообщали, что он внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине.
Скандал о назначении главы НСЗУ в Минздраве
Напомним, что весной в Минздраве разгорелся скандал, который касался назначения на должность главы НСЗУ. Тогда глава министерства Максим Степанов проигнорировал честный конкурс, который прошел в январе 2020 года. Министр провел собеседование с тремя победителями конкурса, после чего отклонил их кандидатуры.
После этого, во время заседания Кабмина Степанов решил предложить на эту должность своего человека, но из-за критики общественности, СМИ и некоторых политиков решил таки провести новый отбор. В министерстве решили, что новому конкурсу таки быть.
Как проходил отбор на должность главы НСЗУ: краткая хронология
- 31 мая Минздрав анонсировал проведение отбора на должность главы Национальной службы здоровья, назначенное на 2 июня.
- Из 28 человек, которые успели подать документы для участия, до конкурса дошли 17 кандидатов.
- СМИ, общественность и благотворительные фонды не были допущены в качестве надзирателей к конкурсу на главу НСЗУ. Вследствие этого нардепы, активисты, сотрудники НСЗУ и даже кандидаты на должность требовали открытого доступа к конкурсу.
- Степанов отказался, заявив, что видеозапись собеседований конкурса будет опубликована после их проведения.
- На действия действующего министра здравоохранения отреагировала и бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун. Она была убеждена в том, что Степанов планирует отдать должность главы НСЗУ своему человеку.
- Зато 8 июня Степанов объявил, что определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины, впрочем имя так и не назвал.
- 26 июня министр заявил, что "победителей не выявлено". Степанов не назначил главой службы ни одного из участников конкурса и добавил, что из-за отсутствия победителей впоследствии объявит еще один отбор на проведение конкурса.
- 31 августа стало известно, что эту должность возглавил Андрей Виленский.
Что такое НСЗУЭто Национальная Служба здоровья Украины, которая является центральным органом исполнительной власти. НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.
Структура управляет бюджетом, выделенным на медицину, отвечает за финансирование медицинских учреждений, заказ лекарственных средств и тому подобное. В 2020 году бюджет НСЗУ составляет 113,3 миллиарда гривен.