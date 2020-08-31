Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. Что известно о новом главе НСЗУ и как проходил конкурс на эту должность – читайте в материале.

До этого Андрей Виленский возглавлял департамент договорной работы НСЗУ. О том, что его назначили на должность главы Национальной службы здоровья, сообщил нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

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Что известно об Андрее Виленском

Андрей Виленский работал в частной медицине и является кандидатом наук по государственному управлению. Он возглавлял должность главного врача сети частных клиник "Добробут", а впоследствии стал директором частной клиники ISIDA. Там он работал вместе с бывшим главой и основателем НСЗУ Олегом Петренко.

Виленский является одним из самых популярных педиатров Киева. НСЗУ ранее сообщали, что он внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине.

Скандал о назначении главы НСЗУ в Минздраве

Напомним, что весной в Минздраве разгорелся скандал, который касался назначения на должность главы НСЗУ. Тогда глава министерства Максим Степанов проигнорировал честный конкурс, который прошел в январе 2020 года. Министр провел собеседование с тремя победителями конкурса, после чего отклонил их кандидатуры.

После этого, во время заседания Кабмина Степанов решил предложить на эту должность своего человека, но из-за критики общественности, СМИ и некоторых политиков решил таки провести новый отбор. В министерстве решили, что новому конкурсу таки быть.

Как проходил отбор на должность главы НСЗУ: краткая хронология

31 мая Минздрав анонсировал проведение отбора на должность главы Национальной службы здоровья, назначенное на 2 июня.

Из 28 человек, которые успели подать документы для участия, до конкурса дошли 17 кандидатов.

СМИ, общественность и благотворительные фонды не были допущены в качестве надзирателей к конкурсу на главу НСЗУ. Вследствие этого нардепы, активисты, сотрудники НСЗУ и даже кандидаты на должность требовали открытого доступа к конкурсу.

Степанов отказался, заявив, что видеозапись собеседований конкурса будет опубликована после их проведения.

На действия действующего министра здравоохранения отреагировала и бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун. Она была убеждена в том, что Степанов планирует отдать должность главы НСЗУ своему человеку.

Зато 8 июня Степанов объявил, что определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины, впрочем имя так и не назвал.

26 июня министр заявил, что "победителей не выявлено". Степанов не назначил главой службы ни одного из участников конкурса и добавил, что из-за отсутствия победителей впоследствии объявит еще один отбор на проведение конкурса.

31 августа стало известно, что эту должность возглавил Андрей Виленский.