Більшість роботодавців охочіше приймають на роботу міленіалів. Але є сфери, в яких покоління Х краще.

Науковці з Гарварда знайшли три галузі розумової діяльності, в яких покоління Х (люди від 40 до 50 років) кращі за всіх інших людей. І ці області мають важливе значення для бізнесу.

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Як проходило дослідження

Дані для дослідження збирали кілька років на спеціальних сайтах – користувачам пропонували протестувати когнітивні здібності. Таким способом вдалося зібрати відповіді понад 3 мільйони осіб.

Що краще вдається поколінню Х

Математика. З віком уміння розв'язання арифметичних задач стає тільки кращим. Люди, які можуть швидко вести підрахунки усно, можуть успішно працювати зі статистикою і аналітикою, а також швидше знаходити помилки в таблицях.

З віком уміння розв'язання арифметичних задач стає тільки кращим. Люди, які можуть швидко вести підрахунки усно, можуть успішно працювати зі статистикою і аналітикою, а також швидше знаходити помилки в таблицях. Розуміння суті. Ближче до 50 років у людини, як правило, накопичується багато знань з різних галузей. З'являється можливість краще розуміти взаємозв'язок між предметами, а найголовніше – пояснювати це іншим. Саме тому представники покоління Х стають кращими наставниками, ніж їхні молодші колеги.

Ближче до 50 років у людини, як правило, накопичується багато знань з різних галузей. З'являється можливість краще розуміти взаємозв'язок між предметами, а найголовніше – пояснювати це іншим. Саме тому представники покоління Х стають кращими наставниками, ніж їхні молодші колеги. Творчість. Для творчих людей характерно створювати свої найкращі творіння саме в зрілому віці, показало дослідження. А творчий потенціал – це джерело інновацій для будь-якої компанії.

Науковці пояснюють, що їхнє дослідження свідчить, що покоління Х і бумерів можуть мати величезне значення для бізнесу. І роботодавцям не варто зосереджувати увагу тільки на міленіалах та зумерах. Хоча в останніх є свої переваги, наприклад, вони здатні засвоїти більшу кількість інформації за коротший час.