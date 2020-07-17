Большинство работодателей охотнее принимают на работу миллениалов. Но есть сферы, в которых поколение Х лучше.

Ученые из Гарварда нашли три области умственной деятельности, в которых поколения Х (люди от 40 до 50 лет) лучше всех других людей. И эти области имеют важное значение для бизнеса.

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Как проходило исследование

Данные для исследования собирали несколько лет на специальных сайтах – пользователям предлагали протестировать когнитивные способности. Таким способом удалось собрать ответы более 3 миллионов человек.

Что лучше всего удается поколению Х

Математика . С возрастом умения решения арифметических задач становится только лучше. Люди, которые могут быстро вести подсчеты устно, могут успешно работать со статистикой и аналитикой, а также быстрее находить ошибки в таблицах.

. С возрастом умения решения арифметических задач становится только лучше. Люди, которые могут быстро вести подсчеты устно, могут успешно работать со статистикой и аналитикой, а также быстрее находить ошибки в таблицах. Понимание сути . Ближе к 50 годам у человека, как правило, накапливается много знаний из разных областей. Появляется возможность лучше понимать взаимосвязь между предметами, а самое главное – объяснять это другим. Именно поэтому представители поколения Х становятся лучшими наставниками, чем их младшие коллеги.

. Ближе к 50 годам у человека, как правило, накапливается много знаний из разных областей. Появляется возможность лучше понимать взаимосвязь между предметами, а самое главное – объяснять это другим. Именно поэтому представители поколения Х становятся лучшими наставниками, чем их младшие коллеги. Творчество. Для творческих людей характерно создавать свои лучшие творения именно в зрелом возрасте, показало исследование. А творческий потенциал – это источник инноваций для любой компании.

Ученые объясняют, что их исследование показывает, что поколение Х и бумеров могут иметь огромное значение для бизнеса. И работодателям не стоит концентрировать внимание только на милениалах и зуммерах. Хотя у последних есть свои преимущества, например, они способны усвоить большее количество информации за короткое время.