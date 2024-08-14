Двоє в реанімації, двоє померли: на Хмельниччині фіксують збільшення випадків лептоспірозу
Джерело:ZAXID.NET
На Хмельниччині вирує лептоспіроз. Наразі у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває п'ятеро пацієнтів із цією недугою, двоє – у важкому стані. Попередньо в лікарні від лептоспірозу померли двоє пацієнтів.
Про це повідомила медична директорка установи Нінель Марцонь. За її словами, на лікуванні усьго перебували 8 пацієнтів з діагнозом лептоспіроз.
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Двоє пацієнтів померли
У липні померли двоє пацієнтів віком до 30 років, в яких захворювання спровокувало поліорганну недостатність – розвиток ушкодження двох або більше органів, які не здатні підтримувати життєзабезпечення організму.
Наразі на лікуванні перебуває п'ятеро пацієнтів з лептоспірозом. У важкому стані в реанімації – двоє чоловіків віком близько 30 і 60 років, – розповіла лікарка.
Також Нінель Марцонь уточнила стан трьох інших пацієнтів – вони перебувають у відділенні на доліковуванні, наймолодшому з них – 17 років, а найстаршому – 44 роки.
За спостереженням лікарів, найчастіше хворіють на лептоспіроз жителі Старокостянтинівської, Летичівської та Старосинявської громад області.
Хворі потрапляють у лікарню у важкому стані
Медична директорка також повідомила, що переважно хворі потрапляють у стаціонар вже у важкій формі, з сильними болями у ногах.
Хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, серцево-судинної та нервової систем, тому зволікати з лікування не варто.
Довідково. Лептоспіроз спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини.
В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.
Як швидко проявляється хвороба
Людина може захворіти у період від 2 днів до 2 тижнів після зараження.
Симптоми лептоспірозу:
- головний біль,
- нудота,
- біль у литках,
- почервоніння очей,
- діарея,
- висипання,
- температура до 39 – 40 градусів.
Водночас у важких випадках симптоми уже серйозніші: ураження нирок, печінки. Інфекція може призвести до менінгіту і навіть смерті.