Про це повідомила медична директорка установи Нінель Марцонь. За її словами, на лікуванні усьго перебували 8 пацієнтів з діагнозом лептоспіроз.

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Двоє пацієнтів померли

У липні померли двоє пацієнтів віком до 30 років, в яких захворювання спровокувало поліорганну недостатність – розвиток ушкодження двох або більше органів, які не здатні підтримувати життєзабезпечення організму.

Наразі на лікуванні перебуває п'ятеро пацієнтів з лептоспірозом. У важкому стані в реанімації – двоє чоловіків віком близько 30 і 60 років, – розповіла лікарка.

Також Нінель Марцонь уточнила стан трьох інших пацієнтів – вони перебувають у відділенні на доліковуванні, наймолодшому з них – 17 років, а найстаршому – 44 роки.

За спостереженням лікарів, найчастіше хворіють на лептоспіроз жителі Старокостянтинівської, Летичівської та Старосинявської громад області.

Хворі потрапляють у лікарню у важкому стані

Медична директорка також повідомила, що переважно хворі потрапляють у стаціонар вже у важкій формі, з сильними болями у ногах.

Хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, серцево-судинної та нервової систем, тому зволікати з лікування не варто.

Довідково. Лептоспіроз спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Як швидко проявляється хвороба

Людина може захворіти у період від 2 днів до 2 тижнів після зараження.

Симптоми лептоспірозу:

головний біль,

нудота,

біль у литках,

почервоніння очей,

діарея,

висипання,

температура до 39 – 40 градусів.

Водночас у важких випадках симптоми уже серйозніші: ураження нирок, печінки. Інфекція може призвести до менінгіту і навіть смерті.