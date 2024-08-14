Про це повідомила медична директорка установи Нінель Марцонь. За її словами, на лікуванні усьго перебували 8 пацієнтів з діагнозом лептоспіроз.

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Двоє пацієнтів померли

У липні померли двоє пацієнтів віком до 30 років, в яких захворювання спровокувало поліорганну недостатність – розвиток ушкодження двох або більше органів, які не здатні підтримувати життєзабезпечення організму.

Наразі на лікуванні перебуває п'ятеро пацієнтів з лептоспірозом. У важкому стані в реанімації – двоє чоловіків віком близько 30 і 60 років, – розповіла лікарка.

Також Нінель Марцонь уточнила стан трьох інших пацієнтів – вони перебувають у відділенні на доліковуванні, наймолодшому з них – 17 років, а найстаршому – 44 роки.

За спостереженням лікарів, найчастіше хворіють на лептоспіроз жителі Старокостянтинівської, Летичівської та Старосинявської громад області.

Хворі потрапляють у лікарню у важкому стані

Медична директорка також повідомила, що переважно хворі потрапляють у стаціонар вже у важкій формі, з сильними болями у ногах.

Хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, серцево-судинної та нервової систем, тому зволікати з лікування не варто.

Як швидко проявляється хвороба

Людина може захворіти у період від 2 днів до 2 тижнів після зараження.

Симптоми лептоспірозу:

  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у литках,
  • почервоніння очей,
  • діарея,
  • висипання,
  • температура до 39 – 40 градусів.

Водночас у важких випадках симптоми уже серйозніші: ураження нирок, печінки. Інфекція може призвести до менінгіту і навіть смерті.