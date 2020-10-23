Хмара жовтого пилу несе COVID-19 з Китаю: влада КНДР залякує небезпекою
Влада Північної Кореї попередила своїх громадян небезпеку коронавірусу. Вони заявляють про "хмару жовтого пилу, яка дме з Китаю" та може принести з собою недугу.
В тамтешньому уряді закликають не виходити зі своїх будинків на вулиці та залишатися вдома. Про це повідомили у BBC.
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Всі вулиці столиці Пхеньяна після застереження 22 жовтня відразу стали порожніми. Також у Північній Кореї заборонили проводити будівельні роботи ззовні.
Чи може пил "принести" коронавірус
Однак вчені поки не знайшли зв'язок між сезонними пиловими хмарами та COVID-19. Південнокорейські ЗМІ також спростували заяву уряду КНДР про те, що жовтий пил може поширити COVID-19.
Цікаво те, що держава стверджує – коронавірусу немає. Однак з січня 2020 вони перебувають у стані підвищеної готовності із суворим закриттям кордонів та обмеженням руху.
Китай не єдиний
Китай не єдина країна, яка пропонує обмеження. У Туркменістані також стверджують, що саме через насичений вірусами пил і потрібно носити медичні маски. Там також намагаються приховати спалах захворювання, однак влада заперечує це.