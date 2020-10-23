Влада Північної Кореї попередила своїх громадян небезпеку коронавірусу. Вони заявляють про "хмару жовтого пилу, яка дме з Китаю" та може принести з собою недугу.

В тамтешньому уряді закликають не виходити зі своїх будинків на вулиці та залишатися вдома. Про це повідомили у BBC.

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Всі вулиці столиці Пхеньяна після застереження 22 жовтня відразу стали порожніми. Також у Північній Кореї заборонили проводити будівельні роботи ззовні.

Довідка. Жовтий пил – це пісок і пил з пустель Монголії й Китаю. Такі пилові бурі відбуваються в країні у певну пору року. З ними переносяться токсичні речовини, через які трапляються проблеми зі здоров'ям в обох країнах.

Чи може пил "принести" коронавірус

Однак вчені поки не знайшли зв'язок між сезонними пиловими хмарами та COVID-19. Південнокорейські ЗМІ також спростували заяву уряду КНДР про те, що жовтий пил може поширити COVID-19.

Цікаво те, що держава стверджує – коронавірусу немає. Однак з січня 2020 вони перебувають у стані підвищеної готовності із суворим закриттям кордонів та обмеженням руху.

Китай не єдиний

Китай не єдина країна, яка пропонує обмеження. У Туркменістані також стверджують, що саме через насичений вірусами пил і потрібно носити медичні маски. Там також намагаються приховати спалах захворювання, однак влада заперечує це.