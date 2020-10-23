Власти Северной Кореи предупредили своих граждан об опасности коронавируса. Они заявляют о "облаке желтой пыли, которая дует из Китая" и может принести с собой недуг.

В тамошнем правительстве призывают не выходить из своих домов на улицы и оставаться дома. Об этом сообщили в BBC.

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Все улицы столицы Пхеньяна после предостережения 22 октября сразу стали пустыми. Также в Северной Корее запретили проводить строительные работы извне.

Справка. Желтая пыль – это песок и пыль из пустынь Монголии и Китая.Такие пылевые бури происходят в стране в определенное время года. С ними переносятся токсичные вещества, из-за которых случаются проблемы со здоровьем в обеих странах.

Может ли пыль "принести" коронавирус

Однако ученые пока не нашли связь между сезонными пылевыми облаками и COVID-19. Южнокорейские СМИ также опровергли заявление правительства КНДР о том, что желтая пыль может распространить COVID-19.

Интересно то, что государство утверждает – коронавируса нет. Однако с января 2020 года они находятся в состоянии повышенной готовности со строгим закрытием границ и ограничением движения.

Китай не единственный

Однако Китай не единственная страна, которая предлагает ограничения. В Туркменистане также утверждают, что именно из-за насыщенной вирусами пыли и нужно носить медицинские маски. Там также пытаются скрыть вспышку заболевания, однако власти отрицают это.