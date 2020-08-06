У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. У медзакладі виявили 9 хворих на коронавірус, серед них 6 – це медпрацівники.

Також на коронавірус захворіли троє пацієнтів реанімаційного відділення. Про повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

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До 18 серпня в міській лікарні припиняється виписка й прийом дорослих та дітей планового, невідкладного порядку, вагітних, роділь, породіль.

Через спалах інфекції було відібрано майже 200 проб біоматеріалів у пацієнтів та медпрацівників. Наразі вони досліджуються в лабораторіях.

Головний лікар міської лікарні зазначив, що виписувати хворих будуть тільки з негативним тестом на COVID-19. І наголосив, що всіх пацієнтів та медичних працівників наразі тестують на наявність коронавірусної хвороби. Саму ж лікарню мають ретельно продезінфікувати.

Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині