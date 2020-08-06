У Херсоні через спалах COVID-19 закрили міську лікарню
У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. У медзакладі виявили 9 хворих на коронавірус, серед них 6 – це медпрацівники.
Також на коронавірус захворіли троє пацієнтів реанімаційного відділення. Про повідомляється на сайті Херсонської ОДА.
Читайте також Харківська обласна лікарня переповнена хворими на COVID-19
До 18 серпня в міській лікарні припиняється виписка й прийом дорослих та дітей планового, невідкладного порядку, вагітних, роділь, породіль.
Через спалах інфекції було відібрано майже 200 проб біоматеріалів у пацієнтів та медпрацівників. Наразі вони досліджуються в лабораторіях.
Головний лікар міської лікарні зазначив, що виписувати хворих будуть тільки з негативним тестом на COVID-19. І наголосив, що всіх пацієнтів та медичних працівників наразі тестують на наявність коронавірусної хвороби. Саму ж лікарню мають ретельно продезінфікувати.
Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині
- Загалом від початку пандемії на Херсонщині виявили 236 випадків інфікування COVID-19.
- Від ускладнень, викликаних, коронавірусною хворобою, померло 3 людей.