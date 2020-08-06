В Херсоне из-за вспышки COVID-19 закрыли городскую больницу
В Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. В медучреждении обнаружили 9 больных коронавирусом, среди них 6 – это медработники.
Также коронавирусом заболели трое пациентов реанимационного отделения. Об сообщается на сайте Херсонской ОГА.
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До 18 августа в городской больнице прекращается выписка и прием взрослых и детей планового, срочного порядка, беременных, рожениц.
Из-за вспышки инфекции было отобрано почти 200 проб биоматериалов у пациентов и медработников. Сейчас они исследуются в лабораториях.
Главный врач городской больницы отметил, что больных будут выписывать только с отрицательным тестом на COVID-19. И подчеркнул, что всех пациентов и медицинских работников в настоящее время тестируют на наличие коронавирусной болезни. Саму же больницу должны тщательно продезинфицировать.
Какая ситуация с коронавирусом на Херсонщине
- В целом с начала пандемии на Херсонщине выявили 236 случаев инфицирования COVID-19.
- От осложнений, вызванных, коронавирусной болезнью, умерли 3 человека.