В Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. В медучреждении обнаружили 9 больных коронавирусом, среди них 6 – это медработники.

Также коронавирусом заболели трое пациентов реанимационного отделения. Об сообщается на сайте Херсонской ОГА.

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До 18 августа в городской больнице прекращается выписка и прием взрослых и детей планового, срочного порядка, беременных, рожениц.

Из-за вспышки инфекции было отобрано почти 200 проб биоматериалов у пациентов и медработников. Сейчас они исследуются в лабораториях.

Главный врач городской больницы отметил, что больных будут выписывать только с отрицательным тестом на COVID-19. И подчеркнул, что всех пациентов и медицинских работников в настоящее время тестируют на наличие коронавирусной болезни. Саму же больницу должны тщательно продезинфицировать.

Какая ситуация с коронавирусом на Херсонщине