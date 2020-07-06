Харчується мозком людини: в чоловіка зафіксували рідкісну амебу
У Флориді (США) у пацієнта знайшли рідкісну інфекцію – амебу, здатну вражати мозок та нервову систему. Чоловік, ймовірно, заразився у воді, амеба потрапила в організм через ніс.
Департамент охорони здоров'я штату повідомив, що пацієнта зареєстрували в окрузі Хіллсборо. Мікроскопічна одноклітинна амеба Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri) інфікує мозок і може бути смертельною для хворого, пише BBC.
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Зазвичай такі амеби живуть у теплій воді, а в організм людини потрапляють через ніс.
У мозку вони швидко розмножуються. Потрапляючи в організм амеба провокує крововиливи, некроз, первинний амебний менінгоенцефаліт.
- підвищення температури,
- нудота, блювота,
- сильні головні болі.
Чи заразна інфекція
Від людини до людини ця амеба не передається. Зараження нею фіксують переважно у південних штатах США, втім, бували випадки й на інших континентах, зокрема, й в Європі.
Служба охорони здоров'я Флориди закликала своїх громадян уникати контактів носу з водою з кранів та інших джерел.
Йдеться про водойми – озера, річки, ставки та канали, зараження частіше відбувається в теплі літні місяці.