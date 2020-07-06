У Флориді (США) у пацієнта знайшли рідкісну інфекцію – амебу, здатну вражати мозок та нервову систему. Чоловік, ймовірно, заразився у воді, амеба потрапила в організм через ніс.

Департамент охорони здоров'я штату повідомив, що пацієнта зареєстрували в окрузі Хіллсборо. Мікроскопічна одноклітинна амеба Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri) інфікує мозок і може бути смертельною для хворого, пише BBC.

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Зазвичай такі амеби живуть у теплій воді, а в організм людини потрапляють через ніс.

У мозку вони швидко розмножуються. Потрапляючи в організм амеба провокує крововиливи, некроз, первинний амебний менінгоенцефаліт.

Амебний менінгоенцефаліт – симптоми підвищення температури,

нудота, блювота,

сильні головні болі. Більшість інфікованих помирає впродовж тижня.

Чи заразна інфекція

Від людини до людини ця амеба не передається. Зараження нею фіксують переважно у південних штатах США, втім, бували випадки й на інших континентах, зокрема, й в Європі.

Служба охорони здоров'я Флориди закликала своїх громадян уникати контактів носу з водою з кранів та інших джерел.

Йдеться про водойми – озера, річки, ставки та канали, зараження частіше відбувається в теплі літні місяці.