Питается мозгом человека: у мужчины зафиксировали редкую амебу
Во Флориде (США) у пациента обнаружили редкую инфекцию – амебу, способную поражать мозг и нервную систему. Мужчина, вероятно, заразился в воде, амеба попала в организм через нос.
Департамент здравоохранения штата сообщил, что пациента зарегистрировали в округе Хиллсборо. Микроскопическая одноклеточная амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) инфицирует мозг и может быть смертельной для больного, пишет BBC.
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Обычно такие амебы живут в теплой воде, а в организм человека попадают через нос.
В мозге они быстро размножаются. Попадая в организм, амеба провоцирует кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.
- повышение температуры,
- тошнота, рвота,
- сильные головные боли.
Заразна ли инфекция
От человека к человеку эта амеба не передается. Заражение ею фиксируют преимущественно в южных штатах США, впрочем, бывали случаи и на других континентах, в том числе и в Европе.
Служба здравоохранения Флориды призвала своих граждан избегать контактов носа с водой из кранов и других источников.
Речь идет о водоемах – озерах, реках, прудах и каналах, заражение чаще происходит в теплые летние месяцы.