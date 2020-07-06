Во Флориде (США) у пациента обнаружили редкую инфекцию – амебу, способную поражать мозг и нервную систему. Мужчина, вероятно, заразился в воде, амеба попала в организм через нос.

Департамент здравоохранения штата сообщил, что пациента зарегистрировали в округе Хиллсборо. Микроскопическая одноклеточная амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) инфицирует мозг и может быть смертельной для больного, пишет BBC.

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Обычно такие амебы живут в теплой воде, а в организм человека попадают через нос.

В мозге они быстро размножаются. Попадая в организм, амеба провоцирует кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.

Амебный менингоэнцефалит – симптомы повышение температуры,

тошнота, рвота,

сильные головные боли. Большинство инфицированных умирают в течение недели.

Заразна ли инфекция

От человека к человеку эта амеба не передается. Заражение ею фиксируют преимущественно в южных штатах США, впрочем, бывали случаи и на других континентах, в том числе и в Европе.

Служба здравоохранения Флориды призвала своих граждан избегать контактов носа с водой из кранов и других источников.

Речь идет о водоемах – озерах, реках, прудах и каналах, заражение чаще происходит в теплые летние месяцы.