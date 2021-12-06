Говорити, що Омікрон – найнебезпечніший штам зарано, – Ляшко

У світі почав циркулювати новий штам коронавірусу Омікрон. Про нього вже поширюють чутки як найнебезпечніший штам серед інших.

Про Омікрон поки немає підтверджених даних, де мовилось би про найвищу небезпеку. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я.

До теми Омікрон зафіксували ще в одній країні

"Говорити про нього як найбільш небезпечний штам коронавірусу сьогодні зарано", – наголосив міністр.

Чи виявлять в Україні Омікрон

Ляшко зауважив, що у ПЛР-дослідженнях, які роблять в Україні, Омікрон не "проскочить" 100%. Його зафіксують, але не відразу ідентифікують.

Маємо надію, що певний час протримаємось, але якщо він (Омікрон – 24 канал) з'явиться, не потрібно одразу панікувати. Усі досліження відбуваються,

– відзначив він.

Міністр пояснив, що в Україні беруть біологічні зразки від людей, які хворіли та подорожували. Проте поки виявляють штам Дельта. "Омікрон, на жаль, рано чи пізно з'явиться. Ізолюватись від світу не вийде", – додав він та заявив, що в Україні роблять "упереджувальні заходи, які не дозволять потрапити Омікрону".

Штам коронавірусу Омікрон: головне

У Південній Африці виявили штам Омікрон наприкінці листопада 2021 року. Перший випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Повідомляють, що люди можуть інфікуватися Омікроном, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.

ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон. Євросоюз може рекомендувати переглянути правила для туристів через стрімке поширення штаму.

Поки в Україні немає жодного випадку зараження новим штамом. Проте уряд заборонив в'їзд громадянам певних держав.