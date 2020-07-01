Головний медик Волині захворів на COVID-19. Недугу діагностували у 57-річного Валерія Руцького, який виконує обов'язки начальника обласного управління охорони здоров'я.

Про це повідомили у Волинській обласній держадміністрації 30 червня під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19.

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Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що стан хворого Валерія Руцького – стабільний. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. І зауважила, що критичної ситуації немає.

Вдалося встановити контактних осіб посадовця. Серед них – родина в.о. начальника обласного управління охорони здоров'я. Усі вони наразі перебувають на самоізоляції.

Зауважимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед медиків. За його словами, на початку квітня цей показник складав 20% від загальної кількості хворих. На сьогодні він знизився до 9%.

Що відомо про коронавірус на Волині

Загалом від початку пандемії у Волинській області виявили 2427 випадків інфікування COVID-19. Померли від недуги 62 людини.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу