Главный медик Волыни заболел COVID-19. Недуг диагностировали у 57-летнего Валерия Руцкого, который выполняет обязанности начальника областного управления здравоохранения.

Об этом сообщили в Волынской областной госадминистрации 30 июня во время брифинга по ситуации с противодействием распространению COVID-19.

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Заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак рассказала, что состояние больного Валерия Руцкого – стабильное. Он находится на амбулаторном лечении. И отметила, что критической ситуации нет.

Удалось установить контактных лиц чиновника. Среди них – семья и.о. начальника областного управления охраны здоровья. Все они сейчас находятся на самоизоляции.

Заметим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 среди медиков. По его словам, в начале апреля этот показатель составлял 20% от общего количества больных. На сегодня он снизился до 9%.

Что известно о коронавирусе на Волыни

Всего с начала пандемии в Волынской области выявили 2 427 случаев инфицирования COVID-19. Умерли от недуга 62 человека.

Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала