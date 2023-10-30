Спалах гепатиту A у Вінниці: кількість хворих зросла втричі за тиждень

З 16 жовтня, коли зареєстрували перші випадки нового спалаху гепатиту A у Вінниці, зафіксували 174 випадки цього небезпечного захворювання.

Спалах гепатиту у Вінниці

Про це заявила заступниця директорки департаменту охорони здоровʼя та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко. За її словами серед хворих – 32 дитини.

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Ще 36 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.

Зазначимо, що тиждень тому, 24 жовтня, повідомлялося про 60 госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим діагнозом гепатиту A в одному із районів міста Вінниця.

Наразі незрозуміло, що стало джерелом інфекції. Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до всіх вінничан і закликав споживати воду з мереж тільки після кип’ятіння або ж вживати перевірену бутильовану воду.

Що треба знати про гепатит A

Гепатит A – це вірусна інфекція, яка вражає печінки. Вірус гепатиту A передається через воду і їжу, які були забруднені вірусом, а також через контакт з інфікованими людьми. Симптоми гепатиту A можуть включати жовтяницю (жовтуватість шкіри і очей), втому, втрату апетиту, нудоту та біль у животі.

У більшості випадків інфекція проходить не загрожує життю, але важливо звернутися до лікаря при виявленні симптомів. Інкубаційний період гепатиту A зазвичай триває 14 – 28 днів.

Найкращим способом запобігти зараженню гепатитом A є вакцинація. Проти гепатиту A немає специфічних ліків і терапія направлена на полегшення симптомів і має містити відпочинок та правильне харчування, щоб зменшити навантаження на печінку.