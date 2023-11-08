На Тернопільщині гепатит А: одну зі шкіл закрили на карантин

У місті Зборів, що на Тернопільщині у місцевої мешканки виявили гепатит А. Громада повідомила, що учнів ЗОШ № 2 переводять на дистанційну форму навчання.

Повідомляється, що це поодинокий випадок захворювання. Рішення про карантин прийняли для того, щоб уникнути розповсюдження хвороби.

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Скільки триватиме карантин

У Зборівській міській раді провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тоді стало відомо, що жінка, яка захворіла, працює в місцевій школі у харчоблоці.

Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 міста Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року,

– зазначили у повідомленні.

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