В Тернопольской области гепатит А: одну из школ закрыли на карантин

В городе Зборов, что в Тернопольской области у местной жительницы обнаружили гепатит А. Громада сообщила, что учеников ЗОШ № 2 переводят на дистанционную форму обучения.

Сообщается, что это единичный случай заболевания. Решение о карантине было принято для того, чтобы избежать распространения болезни.

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Сколько продлится карантин

В Зборовском городском совете провели заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Тогда стало известно, что заболевшая женщина работает в местной школе в пищеблоке.

Комиссией принято решение о переводе учащихся на дистанционную форму обучения в ЗОШ № 2 города Зборов с 8 по 17 ноября 2023 года,

– отметили в сообщении.

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