Що зміниться?

Це стосується як військових, так і цивільних пацієнтів, чиє лікування потребує значних ресурсів та спеціалізованого обладнання, повідомили у МОЗ, передає 24 Канал.

Зміни до Програми медичних гарантій передбачають кілька ключових нововведень:

Додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 груп складних захворювань, лікування яких потребує великої кількості обладнання, медичних матеріалів та часу медичного персоналу;

Оплата кількох хірургічних втручань у межах одного випадку (до п’яти операцій одночасно);

Підвищення тарифів на найбільш ресурсоємні процедури.

Як зміниться вартість послуг?

Зокрема, вартість проведення ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) зросла зі 177 тисяч гривень до 342 тисяч, а інвазивної вентиляції легень тривалістю понад 336 годин – зі 140 тисяч до 288 тисяч гривень.

Крім того, зміни охоплюють лікування пацієнтів з опіками, операції на суглобах, лікування розладів нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень та інші складні процедури.

Важливо! У МОЗ наголосили, що оновлені тарифи дозволять лікарням покривати реальні витрати на лікування, забезпечуючи якісну допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам.

За які послуги у лікарнях вимагають оплату?