Що зміниться?
Це стосується як військових, так і цивільних пацієнтів, чиє лікування потребує значних ресурсів та спеціалізованого обладнання, повідомили у МОЗ, передає 24 Канал.
Зміни до Програми медичних гарантій передбачають кілька ключових нововведень:
- Додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 груп складних захворювань, лікування яких потребує великої кількості обладнання, медичних матеріалів та часу медичного персоналу;
- Оплата кількох хірургічних втручань у межах одного випадку (до п’яти операцій одночасно);
- Підвищення тарифів на найбільш ресурсоємні процедури.
Як зміниться вартість послуг?
Зокрема, вартість проведення ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) зросла зі 177 тисяч гривень до 342 тисяч, а інвазивної вентиляції легень тривалістю понад 336 годин – зі 140 тисяч до 288 тисяч гривень.
Крім того, зміни охоплюють лікування пацієнтів з опіками, операції на суглобах, лікування розладів нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень та інші складні процедури.
Важливо! У МОЗ наголосили, що оновлені тарифи дозволять лікарням покривати реальні витрати на лікування, забезпечуючи якісну допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам.
За які послуги у лікарнях вимагають оплату?
- З 1 січня в Україні ввели платну основу для медичних послуг, які не покриваються Програмою медичних гарантій.
- Пацієнти оплачують послуги виключно безготівково, а послуги слід оформлювати відповідним документом для внесення в електронну систему охорони здоров'я.
- До слова, МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за направленням лікаря, якщо у медзакладу є договір з НСЗУ.