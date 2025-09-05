Что изменится?

Это касается как военных, так и гражданских пациентов, чье лечение требует значительных ресурсов и специализированного оборудования, сообщили в МИНЗДРАВЕ, передает 24 Канал.

Изменения в Программу медицинских гарантий предусматривают несколько ключевых нововведений:

Дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 групп сложных заболеваний, лечение которых требует большого количества оборудования, медицинских материалов и времени медицинского персонала;

Оплата нескольких хирургических вмешательств в пределах одного случая (до пяти операций одновременно);

Повышение тарифов на наиболее ресурсоемкие процедуры.

Как изменится стоимость услуг?

В частности, стоимость проведения ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) выросла со 177 тысяч гривен до 342 тысяч, а инвазивной вентиляции легких продолжительностью более 336 часов – со 140 тысяч до 288 тысяч гривен.

Кроме того, изменения охватывают лечение пациентов с ожогами, операции на суставах, лечение расстройств нервной системы с применением инвазивной вентиляции легких и другие сложные процедуры.

Важно! В Минздраве отметили, что обновленные тарифы позволят больницам покрывать реальные расходы на лечение, обеспечивая качественную помощь как военным, так и гражданским пациентам.

За какие услуги в больницах требуют оплату?