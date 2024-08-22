"Полігон для тестування": росіяни поширюють новий безглуздий фейк про коронавірус та Україну

Цим літом в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, також у липні зафіксували перші випадки інфікування новим субваріантом вірусу FLiRT. Російські пропагандисти у своїй звичній манері подали ці новини як доказ того, що "Україна – це полігон, на якому Захід тестує усе, в тому числі й віруси".

У мережі поширюють інформацію, нібито поява в Україні нового субваріанту коронавірусу FLiRT є свідченням використання її як "полігону для тестування нової зброї".

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Які дослідження коронавірусу проводять в Україні

Тези про Україну як "полігон для тестування" є частиною наративу російської пропаганди щодо того, що Захід використовує Україну у власних цілях. Якщо іноземні компанії й тестують щось на території України, це відбувається в рамках офіційних клінічних випробувань.

Деталі щодо них можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України. Наразі в Україні не завершено чотири клінічні випробування, пов’язані з COVID-19, та жодне з них не присвячене новому субваріанту FLiRT. У трьох з них досліджують ефективність препаратів для лікування COVID-19, в одному – ефективність вакцини.

Субваріанту FLiRT в Україні

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін справді повідомив, що у липні виявили три випадки субваріанта коронавірусу FLiRT. Два – у Києві та один – в Івано-Франківській області. Захворілі – дві жінки та чоловік старше 60 років.

Станом на 12 серпня до них додалося ще 2 випадки. Також 4 випадки, викликаних новим субваріантом, виявили на Хмельниччині. Деякі регіони, наприклад, Харківщина, ще не відправляли зразки до референс-лабораторії у Києві. Та Україна – не перша країна, де помітили поширення цього субваріанту.

Як заявив 21 серпня Ігор Кузін, у серпні 2024 року на COVID-19 захворіли близько 26 тисяч людей, в липні ж зафіксували майже 12 тисяч випадків.

Субваріант FLiRT – це збірна назва для опису цілого сімейства різних варіантів, включно з KP.2, JN.1.7 та будь-якими іншими варіантами, починаючи з KP або JN. Усі вони є нащадками варіанту JN.1 – останньої варіації Омікрону.

Мутація коронавірусу

Вірус SARS-CoV-2, як і будь-який інший вірус, постійно мутує. Більшість цих мутацій майже не несуть додаткового впливу, однак деякі можуть провокувати зміни у властивостях вірусу. Наприклад: легкості його поширення, ступеню тяжкості захворювання, ефективності вакцини проти нього і т.д.

Тож у травні 2021 року ВООЗ запровадили класифікацію окремих варіантів вірусу, що важливі для оцінки динаміки розвитку SARS-CoV-2, за допомогою міток – грецьких літер. Щодо назви FLiRT, це позначення мутацій у шиповому білку (S-білку або спайк-білку), який дозволяє SARS-CoV–2 прикріплюватися до клітин тіла людини (F456L, V1104L і R346T). Вчені припускають, що мутації FLiRT дозволяють вірусу краще уникати нашого імунітету.

У США цей субваріант почав поширюватись ще навесні 2024 року. З того часу FLiRT виявили в кількох інших країнах, включно з Канадою та Великою Британією. Це відбувається на фоні загального зростання кількості випадків захворювань у світі, зокрема і в Україні.

Така сама ситуація спостерігається в Україні. Якщо умовно за червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності,

– розповів під час брифінгу Ігор Кузін.

Типовим періодом сплеску для респіраторних вірусних інфекцій є осінь, тому стрімкий ріст випадків влітку може здаватись неприродним. Однак в міру постійних мутацій SARS-CoV-2 має наразі подвійну сезонність. Свою роль відіграє також використання кондиціонерів через спеку, що обмежують вентиляцію та циркуляцію повітря, а це своєю чергою створює сприятливіші умови для поширення вірусу. Такі причини літніх сплесків наводить Енді Пекош, вірусолог зі Школи громадського здоров'я Блумберга при Університеті Джонса Хопкінса.

Тож перехід захворювання COVID-19 зі статусу пандемічного до ендемічного не означає, що хвороба зникла взагалі, а тепер її намагаються "штучно повернути". Вірус нікуди не зникає та знаходиться в постійному процесі мутації. Те, що ми спостерігаємо зараз – поява нових мутацій, що внесли зміни у властивість вірусу поширюватись, – тепер цей процес відбувається швидше.

Та паралельно з цим триває і процес адаптації людей до циркуляції цього вірусу. Вакцинація залишається ефективним способом зменшення ризиків ускладнень від COVID-19. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень при медзакладах. Наразі в Україні доступно понад 500 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини (виробництва Pfizer) для дорослих та понад 50 000 доз для дітей, вона є у всіх областях.