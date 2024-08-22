Про це повідомив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Новий спалах коронавірусу

У червні ми мали 2300 випадків інфікування, у липні – майже 11,5 тисячі, а за першу половину серпня число заражених сягнуло понад 26 тисяч,

– поділився деталями Кузін.

Новий штам вірусу, відомий як FLiRT, був вперше ідентифікований у березні 2024 року та спричинив значний ріст захворюваності по всьому світу. За словами Кузіна, поява цього штаму в Україні була передбачуваною, але він зумовив швидший приріст випадків, ніж очікувалося. Цей варіант характеризується швидким поширенням та хвилеподібним розповсюдженням інфекції.

Перебіг нового штаму

"Перебіг захворювання для цього штаму класичний для підвиду Омікрон та зазвичай має легкий перебіг в осіб з повним курсом вакцинації", – зазначив Кузін. Він також відмітив, що основні ризики тяжкого перебігу хвороби спостерігаються серед старших віком пацієнтів, а також тих, хто страждає на супутні неінфекційні захворювання.

Попри це, за словами Кузіна, штам FLiRT не призвів до значного зростання госпіталізацій у країні, з коливаннями від 2 до 2,5 тисяч випадків госпіталізації. Однак у Києві, за словами Валентини Гінзбург, директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА, спостерігається збільшення числа важких випадків COVID-19, багато з яких потребують кисневої підтримки та штучної вентиляції легенів.