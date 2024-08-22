Об этом сообщил Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Новая вспышка коронавируса

В июне мы имели 2300 случаев инфицирования, в июле – почти 11,5 тысячи, а за первую половину августа число зараженных достигло более 26 тысяч,

– поделился деталями Кузин.

Новый штамм вируса, известный как FLiRT, был впервые идентифицирован в марте 2024 года и вызвал значительный рост заболеваемости по всему миру. По словам Кузина, появление этого штамма в Украине было предсказуемым, но он обусловил более быстрый прирост случаев, чем ожидалось. Этот вариант характеризуется быстрым распространением и волнообразным распространением инфекции.

Течение нового штамма

"Течение заболевания для этого штамма классическое для подвида Омикрон и обычно имеет легкое течение у лиц с полным курсом вакцинации", – отметил Кузин. Он также отметил, что основные риски тяжелого течения болезни наблюдаются среди старших возрастом пациентов, а также тех, кто страдает сопутствующими неинфекционными заболеваниями.

Несмотря на это, по словам Кузина, штамм FLiRT не привел к значительному росту госпитализаций в стране, с колебаниями от 2 до 2,5 тысяч случаев госпитализации. Однако в Киеве, по словам Валентины Гинзбург, директора Департамента здравоохранения КГГА, наблюдается увеличение числа тяжелых случаев COVID-19, многие из которых нуждаются в кислородной поддержке и искусственной вентиляции легких.