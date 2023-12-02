Смачний спосіб підтримати психічне здоров'я: популярний продукт виявився корисним при депресії

Учені переконують, що раціон, який містить ферментовані продукти може бути корисним не лише для травлення, а й для ментального здоров'я.

Учені медичного факультету Університету Вірджинії опублікували цікаві висновки щодо впливу лактобактерій, якими багаті молочні продукти на психологічний стан.

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Зокрема, учені виявили потенціал використання лактобактерій для запобігання тривоги та депресії.

Лактобактерії, які мешкають у кишечнику, впливають на настрій через регулювання імунної системи,

– наголосили дослідники.

Альбан Готьє вважає, що ці дані відкривають нові перспективи для розробки пробіотиків і методів лікування, спрямованих на підтримку та покращення психічного здоров'я.

Зокрема це може допомогти у розробці нових методів лікування тривоги та депресії, надаючи інноваційний підхід до розуміння ролі конкретних мікробів в організмі.

Учені також зазначили у висновках, що отримані результати насправді є цінними, адже дають змогу вченим розглянути оптимізацію пробіотиків і підходи до зміцнення здоров'я через підтримання певних видів лактобактерій і гамма-інтерферону.