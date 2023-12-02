Ученые медицинского факультета Университета Виргинии опубликовали интересные выводы о влиянии лактобактерий, которыми богаты молочные продукты на психологическое состояние.

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В частности, ученые выявили потенциал использования лактобактерий для предотвращения тревоги и депрессии.

Лактобактерии, обитающие в кишечнике, влияют на настроение из-за регулирования иммунной системы,

– подчеркнули исследователи.

Альбан Готье считает, что данные открывают новые перспективы для разработки пробиотиков и методов лечения, направленных на поддержку и улучшение психического здоровья.

В частности, это может помочь в разработке новых методов лечения тревоги и депрессии, предоставляя инновационный подход к пониманию роли конкретных микробов в организме.

Ученые также отметили в выводах, что полученные результаты действительно ценны, ведь позволяют ученым рассмотреть оптимизацию пробиотиков и подходы к укреплению здоровья через поддержание определенных видов лактобактерий и гамма-интерферона.