В Україні є дві лабораторії, які працюють над створенням української вакцини проти коронавірусної хвороби. Виробництво планують у Львові та Харкові.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у ефірі програми "Народ проти", пише 25 канал.

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За його словами, заклади отримали понад 1 мільйон гривень на реалізацію дослідницьких робіт. Лабораторії, які зараз займаються вакцинами знаходяться в Харкові та Львові.

Михайло Радуцький “На сьогодні цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи винаходу української вакцини. Ці гроші уже пішли. Мені здається, більше одного мільйона пішло у Львів і якась сума – в Харків”.

До слова, вчора стало відомо, що українців також залучать до тестування вакцини проти коронавірусу західного виробника. Зокрема 4, 2 тисячі українських добровольців почнуть тестування як тільки підтвердять безпечність досліджень.

Що відомо про кандидати-вакцини проти COVID-19

У ВООЗ сподіваються, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна тільки в "обмежених кількостях".

Нещодавно опублікували гайд для країн, як пріотеризувати групи людей для вакцинації.

У світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів, декілька з них можуть отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу