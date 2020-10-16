В Украине есть две лаборатории, которые работают над созданием украинской вакцины против коронавирусной болезни. Производство планируют во Львове и Харькове.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Народ против", пишет 25 канал.

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По его словам, заведения получили более 1 миллиона гривен на реализацию исследовательских работ. Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами находятся в Харькове и Львове.

Михаил Радуцкий "На сегодня этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма – в Харьков".

К слову, вчера стало известно, что украинцев также привлекут к тестированию вакцины против коронавируса западного производителя. В частности 4,2 тысячи украинских добровольцев начнут тестирование как только подтвердят безопасность исследований.

Что известно о кандидатах-вакцинах против COVID-19

В ВОЗ надеются, что к 2021 году будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".

Недавно опубликовали гайд для стран, как приоритизировать группы людей для вакцинации.

В мире уже 10 вакцин находятся на последнем этапе клинических испытаний. Вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов, несколько из них могут получить регистрацию от ВОЗ уже в конце 2020 года.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала