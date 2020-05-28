Друга хвиля коронавірусу: цього разу може обійтися без тотального карантину
Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати іншу стратегію боротьби з COVID-19 під час другої хвилі. Усі заходи спрямують на запобігання нового і суворого карантину.
Для боротьби з COVID-19 у новому етапі оберуть іншу стратегію. Про це головний санлікар і заступник міністра МОЗ Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
Радимо подивитися НАН зробив прогноз поширення коронавірусу на наступні тижні
Друга хвиля коронавірусу: чого чекати
Україні варто готуватися до другої хвилі коронавірусу і не варто бути надто оптимістичними. Вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.
Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля,
– зазначив Ляшко.
Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.
Який стан із поширенням коронавірусу в Україні наразі
- Показники останніми тижнями йдуть так би мовити "нога в ногу": немає різкого підвищення кількості випадків, проте і немає стрімкого спаду.
- Станом на 28 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 382 людини, за останню добу – 477 нових.
- 8 434 людей одужали, 420 осіб – за попередню добу.
- Статистичні дані про поширення COVID-19 в Україні прогнозують оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Однак, про те, що Україна омине другу хвилю коронавірусу, говорити не можна.