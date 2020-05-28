Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны. Все мероприятия направлены на предотвращение нового и строгого карантина.

Для борьбы с COVID-19 в новом этапе выберут другую стратегию. Об этом главный санврач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Прямой".

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Вторая волна коронавируса: чего ждать

Украине стоит готовиться ко второй волне коронавируса и не стоит быть слишком оптимистичными. Она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна,

– отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить напластование различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

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