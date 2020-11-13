Міністерство охорони здоров'я України домовилося з Укрзалізницею про лікування пацієнтів з COVID-19 пацієнтів у дорожніх лікарнях.

МОЗ зобов’язується забезпечити дорожні клінічні лікарні всім необхідним, для ефективного та комфортного лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Пресслужба зазначає, що міністерство також профінансує необхідні витрати.

Крім того, Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень.

Додамо, що Укрзалізниця нещодавно отримала півмільйона захисних масок у рамках комплексної програми боротьби з епідемією коронавірусу.

Коронавірус в Україні: що відомо

Від початку 2020 року в Україні виявили 512 652 хворих на коронавірус. 233 849 інфікованих вже одужали. На жаль, 9 317 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Станом на 13 листопада від недуги продовжує лікуватись 275 641 людина.

Станом на початок листопада українські лікарні для пацієнтів з COVID-19 завантажені на більш ніж 70%. Однак, як прогнозують у МОЗ, вже за місяць лікарні можуть заповнитись на 100%,