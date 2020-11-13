Министерство здравоохранения Украины договорилось с Укрзализныцей о лечении пациентов с COVID-19 в дорожных больницах.

Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Пресс-служба отмечает, что министерство также профинансирует необходимые расходы.

Кроме того, Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.

Добавим, что Укрзализныця недавно получила полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией коронавируса.

Коронавирус в Украине: что известно

С начала 2020 годав Украине обнаружили 512 652 больных коронавирусом. 233 849 инфицированных уже выздоровели. К сожалению, 9 317 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. По состоянию на 13 ноября от болезни продолжает лечиться 275 641 человек.

По состоянию на начало ноября украинские больницы для пациентов с COVID-19 загружены на более чем 70%. Однако, как прогнозируют в Минздраве, уже через месяц больницы могут заполниться на 100%,