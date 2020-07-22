У Дніпропетровській області 15 священиків заразилися коронавірусом
У Дніпропетровській області з 17 липня зафіксовано спалах коронавірусу серед священнослужителів п’яти відділень релігійної організації. COVID-19 виявили у 15 священиків.
Серед хворих – шість госпіталізовані, інші перебувають на самоізоляції. Про це пише пресслужба Дніпропетровської облради.
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Крім того, встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місця проведення богослужінь. Всього – 29 людей, з яких дев'ять мають позитивний результат тесту на COVID-19.
В облраді не виключають ймовірність подальшого поширення спалаху інфікування коронавірусною інфекцією серед священнослужителів і парафіянинів.
За словами керівника обласного лабораторного центру Романа Чуба, лише по першому хворому в богослужіннях в Дніпрі і Петропавлівці за два тижні могли брати участь понад 2 тисячі осіб.