У Дніпропетровській області з 17 липня зафіксовано спалах коронавірусу серед священнослужителів п’яти відділень релігійної організації. COVID-19 виявили у 15 священиків.

Серед хворих – шість госпіталізовані, інші перебувають на самоізоляції. Про це пише пресслужба Дніпропетровської облради.

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Крім того, встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місця проведення богослужінь. Всього – 29 людей, з яких дев'ять мають позитивний результат тесту на COVID-19.

В облраді не виключають ймовірність подальшого поширення спалаху інфікування коронавірусною інфекцією серед священнослужителів і парафіянинів.

За словами керівника обласного лабораторного центру Романа Чуба, лише по першому хворому в богослужіннях в Дніпрі і Петропавлівці за два тижні могли брати участь понад 2 тисячі осіб.

Станом на 22 липня в Україні виявили 60 995 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 1 534 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. 33 172 пацієнти одужали.