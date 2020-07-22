В Днепропетровской области 15 священников заразились коронавирусом
В Днепропетровской области с 17 июля зафиксирована вспышка коронавируса среди священнослужителей пяти отделений религиозной организации. COVID-19 обнаружили у 15 священников.
Среди заболевших – шесть госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции. Об этом пишет пресс-служба Днепропетровского облсовета.
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Кроме того, установлен круг контактных лиц по месту жительства и места проведения богослужений. Всего – 29 человек, из которых девять имеют положительный результат теста на COVID-19.
В облсовете не исключают вероятность дальнейшего распространения вспышки инфицирования коронавирусной инфекцией среди священнослужителей и прихожанинов.
По словам руководителя областного лабораторного центра Романа Чуба, только по первому больному в богослужениях в Днепре и Петропавловка за две недели могли участвовать свыше 2 тысяч человек.