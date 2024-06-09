Про випадок розповіли у Львівському облцентрі контролю та профілактики хвороб. Зазначають, все могло б закінчитися трагедією.

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Небезпечний мікродозинг

Зі слів хворої, симптоми отруєння виникли через 2 години після вживання грибів. Серед скарг були: запаморочення, зорові галюцинації, тремор, блювання.

У лікарні зазначили, що бригада екстреної медичної допомоги швидко приїхала на виклик і терміново доставила постраждалу до медичного закладу.

"Деінтоксикаційну терапію провели вчасно і все минулося, а могло б закінчитися трагедією", – ідеться у повідомленні.

Жінка намагалась лікувати безсоння

26-річна жителька Дрогобича Львівської області спокусилася на пропозицію псевдолікарів, які запевняли, що мікродози сушених мухоморів начебто є чудодійним засобом для покращення сну, пам’яті й настрою загалом. Натомість – дівчина ледь не втратила життя.

Ризики споживання грибів

Завідувач Колекції культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені І. Франка Олександр Громико розповів, що навіть неотруйні гриби можуть стати небезпечними, оскільки мають властивість поглинати із зовнішнього середовища – з повітря та ґрунту – різні елементи, зокрема й важкі метали.

Тож, за словами лікаря, ризик є завжди – "що вже говорити про однозначно отруйні гриби, які пропонують в інтернеті як ліки".

Це перший зареєстрований цьогоріч випадок отруєння грибами у Львівській області. Медики наголошують – у разі появи симптомів після споживання грибів слід негайно звернутися по медичну допомогу.